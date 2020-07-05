***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYOKTURAçıklama2020 2.DÖNEM GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.840,87 % 0,002Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti3.357,25 % 0,002Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri73.557,5 % 0,043Fon Yönetim Ücreti1.471.098,41 % 0,858Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu12.493,79 % 0,007Gecelik Ters Repo Komisyonu39.175,5 % 0,023Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu4.730,79 % 0,003Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar756,8 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler34.064,32 % 0,02TOPLAM GİDERLER1.643.075,23 % 0,958DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ171.539.734,52http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854664BIST