***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYOKTURAçıklama2020 2.DÖNEM GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.920,6 % 0,005Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti1.437,5 % 0,004Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri15.772,47 % 0,044Fon Yönetim Ücreti485.700,94 % 1,347Hisse Senedi Komisyonu52.364,49 % 0,145Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu1.275,75 % 0,004Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu908,91 % 0,003Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar756,8 % 0,002Türev Araçlar Komisyonu68.956,12 % 0,191Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler17.490,84 % 0,049TOPLAM GİDERLER646.584,42 % 1,793DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ36.063.295,76http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854666BIST