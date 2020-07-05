***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYOKTURAçıklama2020 2.DÖNEM GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.920,6 % 0,001Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti6.912,85 % 0,003Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri85.310,87 % 0,043Fon Yönetim Ücreti2.701.842,37 % 1,347Hisse Senedi Komisyonu128.469,59 % 0,064Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu4.593,75 % 0,002Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu2.971,45 % 0,001Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar756,8 % 0Türev Araçlar Komisyonu315.239,03 % 0,157Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler39.982,05 % 0,02TOPLAM GİDERLER3.287.999,36 % 1,639DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ200.611.849,09http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854667BIST