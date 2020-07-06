***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
06.07.2020 12:30
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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2020 2.DÖNEM GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.840,9 % 0,01
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
5.076,28 % 0,01
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
24.525,63 % 0,04
Fon Yönetim Ücreti
63.499,5 % 0,1
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
1,69 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
698 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
13.166,07 % 0,02
TOPLAM GİDERLER
110.808,07 % 0,18
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
60.508.813,52
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854885
BIST
15:13117.766
En Yüksek
|Değişim
|: 1,74%
|| 2.017,91
|Açılış
|: 116.674
|
|Önceki Kapanış
|: 115.748
|
118.015
En Düşük
116.674
15:136,8650
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0053
|Açılış
|: 6,8780
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8870
|
6,8675
En Düşük
6,8420
15:137,7873
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,0594
|Açılış
|: 7,7750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7350
|
7,7873
En Düşük
7,7068
15:13392,94
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,80
|Açılış
|: 392,94
|
|Önceki Kapanış
|: 392,14
|
392,94
En Düşük
387,70
BIST En Aktif Hisseler
|SKTAS
|3,41
|25.642.957
|% 10,00
|
|DOBUR
|16,06
|2.095.483
|% 10,00
|
|PKENT
|189,20
|2.726.634
|% 10,00
|
|ORMA
|6,49
|561.236
|% 10,00
|
|KENT
|689,10
|31.675.225
|% 9,99
|
|BMELK
|5,63
|1.136.461
|% -9,92
|
|SNKRN
|2,94
|1.473.030
|% -9,82
|
|CASA
|20,00
|106.668
|% -9,67
|
|EGCYO
|1,22
|360.219
|% -8,27
|
|KPHOL
|3,58
|407.035
|% -8,21
|
|TKFEN
|17,63
|774.820.030
|% 4,82
|
|KRDMD
|3,24
|744.389.680
|% 2,53
|
|ODAS
|2,77
|738.519.962
|% 5,73
|
|SISE
|5,98
|664.031.605
|% 4,18
|
|IHLGM
|1,82
|575.438.493
|% 8,33
|
|IHLGM
|1,82
|575.438.493
|% 8,33
|
|ODAS
|2,77
|738.519.962
|% 5,73
|
|KRDMD
|3,24
|744.389.680
|% 2,53
|
|SKBNK
|1,70
|339.986.365
|% 6,25
|
|EKGYO
|2,07
|393.592.772
|% 1,47
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5613
|8,6042
|% 0,28
|
|Frank
|7,2743
|7,3181
|% 0,69
|
|Riyal
|1,8247
|1,8338
|% 0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.783
|1.783
|8,13
|
|Altın Gr.
|393
|393
|0,80
|
|Cumhuriyet
|2.547
|2.566
|11,40
|
|Tam
|2.622
|2.633
|11,80
|
|Yarım
|1.273
|1.288
|5,70
|
|Çeyrek
|637
|645
|2,90
|
|Gümüş.Ons
|18,24
|18,29
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|4,02
|4,03
|0,05
|
|B. Petrol
|43,22
|43,22
|0,42
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Seans Raporu
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