***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
06.07.2020 12:30
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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2020 2.DÖNEM GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.722,9 % 0,02
Si54886
BIST
15:13117.747
En Yüksek
|Değişim
|: 1,73%
|| 1.998,49
|Açılış
|: 116.674
|
|Önceki Kapanış
|: 115.748
|
118.015
En Düşük
116.674
15:136,8661
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0064
|Açılış
|: 6,8780
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8870
|
6,8675
En Düşük
6,8420
15:137,7845
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,0566
|Açılış
|: 7,7750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7350
|
7,7857
En Düşük
7,7068
15:13392,94
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,80
|Açılış
|: 392,94
|
|Önceki Kapanış
|: 392,14
|
392,94
En Düşük
387,70
BIST En Aktif Hisseler
|SKTAS
|3,41
|25.642.957
|% 10,00
|
|DOBUR
|16,06
|2.095.483
|% 10,00
|
|PKENT
|189,20
|2.726.634
|% 10,00
|
|ORMA
|6,49
|561.236
|% 10,00
|
|KENT
|689,10
|31.675.225
|% 9,99
|
|BMELK
|5,63
|1.136.461
|% -9,92
|
|SNKRN
|2,94
|1.473.030
|% -9,82
|
|CASA
|20,00
|106.668
|% -9,67
|
|EGCYO
|1,22
|360.219
|% -8,27
|
|KPHOL
|3,58
|407.035
|% -8,21
|
|TKFEN
|17,63
|774.820.030
|% 4,82
|
|KRDMD
|3,24
|744.389.680
|% 2,53
|
|ODAS
|2,77
|738.519.962
|% 5,73
|
|SISE
|5,98
|664.031.605
|% 4,18
|
|IHLGM
|1,82
|575.438.493
|% 8,33
|
|IHLGM
|1,82
|575.438.493
|% 8,33
|
|ODAS
|2,77
|738.519.962
|% 5,73
|
|KRDMD
|3,24
|744.389.680
|% 2,53
|
|SKBNK
|1,70
|339.986.365
|% 6,25
|
|EKGYO
|2,07
|393.592.772
|% 1,47
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5632
|8,6061
|% 0,30
|
|Frank
|7,2772
|7,3210
|% 0,73
|
|Riyal
|1,8250
|1,8342
|% 0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.782
|1.782
|7,19
|
|Altın Gr.
|393
|393
|0,61
|
|Cumhuriyet
|2.606
|2.645
|1,00
|
|Tam
|2.620
|2.631
|10,50
|
|Yarım
|1.273
|1.287
|5,10
|
|Çeyrek
|636
|644
|2,60
|
|Gümüş.Ons
|18,23
|18,27
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|4,02
|4,02
|0,05
|
|B. Petrol
|43,16
|43,16
|0,36
|
Seans Raporu
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15:21NTHOL
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15:18MERKO
Yüzde 5.45 oranında artışla 1.74 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 584, 423 adet işlem