***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYoktur.Açıklama2020 2. DÖNEM GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti3.834,81 % 0,02Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri4.465,91 % 0,02Fon Yönetim Ücreti51.943,63 % 0,27Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu31,04 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu5.483,1 % 0,03Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu2.777,81 % 0,01Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar58,8 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler1.963,9 % 0,01TOPLAM GİDERLER70.559 % 0,36DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ19.107.349,01http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855870BIST