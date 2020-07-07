***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
07.07.2020 14:08
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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2020 2. DÖNEM GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
4.060,44 % 0,01
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
8.650,11 % 0,03
Fon Yönetim Ücreti
25.976,92 % 0,08
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
41.343,87 % 0,13
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
1.835,33 % 0,01
TOPLAM GİDERLER
81.866,67 % 0,26
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
31.137.201,1
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855871
BIST
13:54118.536
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 50,74
|Açılış
|: 118.792
|
|Önceki Kapanış
|: 118.485
|
119.512
En Düşük
117.075
13:546,8659
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0057
|Açılış
|: 6,8810
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8790
|
6,8683
En Düşük
6,8524
13:547,7518
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0146
|Açılış
|: 7,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7850
|
7,7844
En Düşük
7,7340
13:54392,26
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -1,48
|Açılış
|: 392,26
|
|Önceki Kapanış
|: 393,74
|
394,39
En Düşük
391,61
BIST En Aktif Hisseler
|VKFYO
|5,29
|8.018.428
|% 9,98
|
|ADEL
|17,88
|37.022.783
|% 9,90
|
|KLGYO
|5,01
|124.974.450
|% 9,87
|
|ORMA
|7,13
|1.075.297
|% 9,86
|
|AKENR
|2,12
|145.344.593
|% 9,84
|
|BJKAS
|3,23
|232.505.228
|% -9,78
|
|SKTAS
|3,12
|66.768.198
|% -8,50
|
|VANGD
|1,72
|1.194.271
|% -6,52
|
|KRDMA
|4,28
|13.091.587
|% -5,93
|
|AYCES
|39,00
|15.626
|% -4,88
|
|EKGYO
|2,17
|2.313.931.477
|% 1,40
|
|ODAS
|2,93
|1.286.811.364
|% 3,17
|
|GARAN
|8,33
|1.002.664.050
|% -0,48
|
|TKFEN
|17,80
|784.526.463
|% -0,06
|
|TUPRS
|88,45
|657.674.063
|% 1,73
|
|EKGYO
|2,17
|2.313.931.477
|% 1,40
|
|ODAS
|2,93
|1.286.811.364
|% 3,17
|
|IHLGM
|1,91
|567.474.994
|% 3,80
|
|SKBNK
|1,77
|420.530.704
|% 1,72
|
|DOHOL
|2,33
|471.581.803
|% 2,19
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5489
|8,5918
|% 0,04
|
|Frank
|7,2422
|7,2858
|% -0,14
|
|Riyal
|1,8247
|1,8339
|% 0,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.777
|-7,93
|
|Altın Gr.
|392
|392
|-1,50
|
|Cumhuriyet
|2.543
|2.562
|-9,50
|
|Tam
|2.617
|2.628
|-9,80
|
|Yarım
|1.271
|1.286
|-4,80
|
|Çeyrek
|636
|644
|-2,40
|
|Gümüş.Ons
|18,02
|18,06
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|3,98
|3,98
|-0,05
|
|B. Petrol
|42,62
|42,62
|-0,48
|