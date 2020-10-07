***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYOKTURAçıklama2020 3.DÖNEM GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.840,9 % 0,0019Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti6.338,93 % 0,0031Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri121.819,88 % 0,0603Fon Yönetim Ücreti2.706.556,6 % 1,34Hisse Senedi Komisyonu213.436,91 % 0,1057Tahvil Bono Komisyonu131,66 % 0,0001Gecelik Ters Repo Komisyonu2.945,25 % 0,0015Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu3.324,9 % 0,0016Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.024,9 % 0,0005Türev Araçlar Komisyonu257.329,28 % 0,1274Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler57.340,8 % 0,0284TOPLAM GİDERLER3.374.090,01 % 1,6705DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ201.986.275,2http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879245BIST