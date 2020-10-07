***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYOKTURAçıklama2020 3.DÖNEM GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.840,9 % 0,0068Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti2.719,92 % 0,0048Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri58.328,59 % 0,1036Fon Yönetim Ücreti124.995,91 % 0,2221Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu5.985,77 % 0,01606Vergiler ve Diğer Harcamalar1.371.224,67 % 2,4366Türev Araçlar Komisyonu12.970,1 % 0,023Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler25.117,01 % 0,04446TOPLAM GİDERLER1.605.182,87 % 2,8523DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ56.275.913,36http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879247BIST