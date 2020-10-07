***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYOKTURAçıklama2020 3.DÖNEM GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.840,9 % 0,0011Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti20.354,23 % 0,0057Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri254.010,44 % 0,0709Fon Yönetim Ücreti1.411.773,45 % 0,3942Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu3.110,95 % 0,0009Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar8.174.658,2 % 2,2826Türev Araçlar Komisyonu98.801,97 % 0,0276Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler7 % 2,804DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ358.121.595,78http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879248BIST