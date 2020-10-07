***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYOKTURAçıklama2020 3.DÖNEM GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.840,87 % 0,0009Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti21.806,88 % 0,0049Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri119.115,96 % 0,0267Fon Yönetim Ücreti597.585,94 % 0,1338Hisse Senedi Komisyonu5.178,68 % 0,0012Tahvil Bono Komisyonu31,89 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu7.859,25 % 0,0018Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu884,39 % 0,0002Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.024,9 % 0,0002Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler143.651,35 % 0,0322TOPLAM GİDERLER900.980,11 % 0,2017DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ446.585.108,83http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879249BIST