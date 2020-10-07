***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYOKTUR.Açıklama2020 3.DÖNEM GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.840,9 % 0,0024Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti5.176,44 % 0,0032Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri126.792,31 % 0,0787Fon Yönetim Ücreti635.149,58 % 0,3941Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu4.014,04 % 0,0025Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar4.575.481,55 % 2,8391Türev Araçlar Komisyonu111.757,89 % 0,0693Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler34.416,37 % 0,0214TOPLAM GİDERLER5.496.629,08 % 0,3416DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ161.161.225,08http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879253BIST