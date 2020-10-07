***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYOKTURAçıklama2020 3.DÖNEM GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.840,9 % 0,0057Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri254,14 % 0,0004Bağımsız Denetim Ücreti3.309,13 % 0,0049Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri53.132,74 % 0,0794Fon Yönetim Ücreti116.040,67 % 0,1733Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu48,08 % 0,0001Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.006.006,29 % 1,5026Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler91.960,59 % 0,1374TOPLAM GİDERLER1.274.592,54 % 1,9037DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ66.951.678,13http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879256BIST