***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYOKTURAçıklama2020 3.DÖNEM GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.840,9 % 0,005Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti3.420,18 % 0,0044Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri47.509,53 % 0,0614Fon Yönetim Ücreti152.444,62 % 0,1971Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu2.759,82 % 0,0036Gecelik Ters Repo Komisyonu9.444,75 % 0,0122Vadeli Ters Repo Komisyonu657,85 % 0,0009Borsa Para Piyasası Komisyonu2.009,58 % 0,0026Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.024,9 % 0,0013Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler18.041,89 % 0,0233TOPLAM GİDERLER241.154,02 % 0,3117DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ77.362.337,81http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879258BIST