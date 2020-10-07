***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYOKTURAçıklama2020 3.DÖNEM GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti5.742,17 % 0,0281Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri16.702,67 % 0,0816Fon Yönetim Ücreti136.880,83 % 0,6688Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu190,27 % 0,0009Gecelik Ters Repo Komisyonu14.650,23 % 0,0716Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu3.879,77 % 0,019Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar326,9 % 0,0016Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler6.337,05 % 0,031TOPLAM GİDERLER184.709,89 % 0,9025DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ20.465.374,23http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879255BIST