***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









% 0Tescil ve İlan Giderleri3.840,9 % 0,0048Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti3.445,47 % 0,0043Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri80.937,8 % 0,1005Fon Yönetim Ücreti133.630,82 % 0,1659Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.802.729,58 % 2,2377Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler18.200,85 % 0,0226TOPLAM GİDERLER2.042.785,42 % 2,5357DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ80.560.238,03http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879260BIST