***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYOKTURAçıklama2020 3.DÖNEM GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.840,9 % 0,0066Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti5.602,06 % 0,0097Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri26.073,38 % 0,0445Fon Yönetim Ücreti69.246,13 % 0,11944Hisse Senedi Komisyonu1.131,18 % 0,002Tahvil Bono Komisyonu1,69 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu2.924,25 % 0,005Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu681,11 % 0,0012Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu29.266,39 % 0,0505Vergiler ve Diğer Harcamalar698 % 0,0012Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler16.686,05 % 0,02888TOPLAM GİDERLER156.151,14 % 0,2693DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ57.975.541,03http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879262BIST