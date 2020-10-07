***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
07.10.2020 17:15
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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2020 3.DÖNEM GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.840,87 % 0,0025
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
7.416,3 % 0,0048
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
119.634,5 % 0,0774
Fon Yönetim Ücreti
1.827.223,36 % 1,1823
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
335,3 % 0,0002
Gecelik Ters Repo Komisyonu
3.512,25 % 0,0023
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
349,4 % 0,0002
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.024,9 % 0,0007
Türev Araçlar Komisyonu
214.904,81 % 0,1391
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
208.559,25 % 0,1349
TOPLAM GİDERLER
2.386.800,94 % 1,5444
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
154.546.788,34
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879265
BIST
18:051.152
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -1,30
|Açılış
|: 1.150
|
|Önceki Kapanış
|: 1.154
|
1.157
En Düşük
1.147
18:057,8873
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 0,0895
|Açılış
|: 7,8770
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7770
|
7,8873
En Düşük
7,7815
18:059,2882
En Yüksek
|Değişim
|: 1,49%
|| 0,1361
|Açılış
|: 9,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1300
|
9,2882
En Düşük
9,1278
18:05478,31
En Yüksek
|Değişim
|: 1,59%
|| 7,49
|Açılış
|: 478,31
|
|Önceki Kapanış
|: 470,81
|
479,72
En Düşük
469,47
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ISBIR
|2.853,50
|4.208.555
|% 10,00
|
|PRZMA
|5,50
|53.386.257
|% 10,00
|
|YGYO
|1,10
|206.857.324
|% 10,00
|
|DAGHL
|9,24
|8.493.673
|% 10,00
|
|VKING
|6,71
|4.367.803
|% 10,00
|
|MRSHL
|382,50
|8.114.421
|% -10,00
|
|TKURU
|611,30
|1.909.701
|% -10,00
|
|MERIT
|81,00
|1.050.309
|% -10,00
|
|ROYAL
|3,89
|1.507.721
|% -9,95
|
|KSTUR
|159,30
|652.493
|% -9,95
|
|GARAN
|7,01
|1.645.349.288
|% -1,41
|
|ODAS
|3,23
|1.507.604.490
|% -1,22
|
|SISE
|6,69
|1.195.136.877
|% -2,34
|
|ASELS
|18,56
|943.475.458
|% 0,11
|
|PETKM
|4,40
|921.713.847
|% 2,33
|
|ODAS
|3,23
|1.507.604.490
|% -1,22
|
|ZOREN
|2,71
|748.596.847
|% 1,88
|
|GARAN
|7,01
|1.645.349.288
|% -1,41
|
|PETKM
|4,40
|921.713.847
|% 2,33
|
|SKBNK
|1,68
|343.892.333
|% 3,70
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8795
|7,8873
|% 1,15
|
|Euro
|9,2790
|9,2882
|% 1,49
|
|Sterlin
|10,1540
|10,2049
|% 1,47
|
|Frank
|8,5671
|8,6187
|% 1,27
|
|Riyal
|2,0955
|2,1060
|% 1,13
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.886
|1.887
|8,43
|
|Altın Gr.
|478
|478
|6,96
|
|Cumhuriyet
|3.154
|3.202
|-10,00
|
|Tam
|3.142
|3.220
|-5,61
|
|Yarım
|1.519
|1.558
|-2,71
|
|Çeyrek
|762
|779
|-1,36
|
|Gümüş.Ons
|23,71
|23,75
|0,66
|
|Gümüş Gr.
|6,00
|6,00
|0,22
|
|B. Petrol
|41,44
|41,44
|-1,21
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59HURGZ
Yüzde -3.18 oranında düşüşle 2.13 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 755, 853 adet işlem
-
17:58CRFSA
Yüzde -9.91 oranında düşüşle 26.36 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 665, 375 adet işlem
-
17:57METUR
Yüzde -7.30 oranında düşüşle 10.29 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 984, 445 adet işlem
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -1, 66 kaybederek (% -0.16 ) 1, 053
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : VANGD, AVOD, POLHO, TSGYO, DAGHL, BRKO, HATEK, IDGYO, IEYHO, TDGYO