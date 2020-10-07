***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYOKTURAçıklama2020 3.DÖNEM GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.840,87 % 0,0025Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti7.416,3 % 0,0048Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri119.634,5 % 0,0774Fon Yönetim Ücreti1.827.223,36 % 1,1823Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu335,3 % 0,0002Gecelik Ters Repo Komisyonu3.512,25 % 0,0023Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu349,4 % 0,0002Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.024,9 % 0,0007Türev Araçlar Komisyonu214.904,81 % 0,1391Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler208.559,25 % 0,1349TOPLAM GİDERLER2.386.800,94 % 1,5444DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ154.546.788,34http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879265BIST