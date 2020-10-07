***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYOKTURAçıklama2020 3.DÖNEM GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.840,87 % 0,0042Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti4.172,45 % 0,0046Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri101.805,33 % 0,1119Fon Yönetim Ücreti682.844,89 % 0,7508Hisse Senedi Komisyonu206,32 % 0,0002Tahvil Bono Komisyonu2.733,53 % 0,003Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu69,76 % 0,0001Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu2.467,86 % 0,0027Vergiler ve Diğer Harcamalar2.820.436,81 % 3,101Türev Araçlar Komisyonu13.923,36 % 0,0153Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler129.113,96 % 0,142TOPLAM GİDERLER3.761.615,14 % 4,1357DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ90.953.753,51http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879267BIST