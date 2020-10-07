***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYOKTURAçıklama2020 3.DÖNEM GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.840,9 % 0,0271Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti2.152,76 % 0,0152Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri9.724,69 % 0,0687Fon Yönetim Ücreti31.820,9 % 0,2248Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu31,86 % 0,0002Gecelik Ters Repo Komisyonu225,75 % 0,0016Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu5,73 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.024,9 % 0,0072Türev Araçlar Komisyonu3.897,51 % 0,0275Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler8.701,37 % 0,0615TOPLAM GİDERLER61.426,37 % 0,4339DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ14.158.033,64http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879272BIST