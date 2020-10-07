***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYOKTUR.Açıklama2020 3.DÖNEM GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.840,87 % 0,0029Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti5.386,29 % 0,0041Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri140.659,91 % 0,1075Fon Yönetim Ücreti515.569,7 % 0,3941Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu10.010,28 % 0,0077Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu224.780,55 % 0,1718Vergiler ve Diğer Harcamalar1.864.190,06 % 1,425Türev Araçlar Komisyonu19.150,38 % 0,01463Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler86.838,73 % 0,0663TOPLAM GİDERLER2.870.426,77 % 2,1942DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ130.819.330,13http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879273BIST