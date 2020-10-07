***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYOKTUR.Açıklama2020 3.DÖNEM GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.840,87 % 0,008Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti3.478 % 0,0073Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri66.351,09 % 0,139Fon Yönetim Ücreti112.898,28 % 0,2365Hisse Senedi Komisyonu273,32 % 0,0006Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu58.030,76 % 0,1215Vergiler ve Diğer Harcamalar415.293,92 % 0,8698Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler30.191,73 % 0,0632TOPLAM GİDERLER690.357,97 % 1,1446DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ47.744.219,94http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879274BIST