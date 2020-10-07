***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









% 0Tescil ve İlan Giderleri3.840,87 % 0,0023Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti2.520,98 % 0,0015Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri100.777,91 % 0,0611Fon Yönetim Ücreti324.809,1 % 0,197Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.024,9 % 0,0006Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler217.009,06 % 0,1316TOPLAM GİDERLER649.982,82 % 0,3942DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ164.872.569,82http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879276BIST