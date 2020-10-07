***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYOKTURAçıklama2020 3.DÖNEM GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.840,87 % 0,0009Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti13.562,03 % 0,0031Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri368.479,9 % 0,0844Fon Yönetim Ücreti8.178.060,27 % 1,87442Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu6.479,06 % 0,0015Gecelik Ters Repo Komisyonu572,25 % 0,0001Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.587,52 % 0,00036Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu977.754,46 % 0,224Vergiler ve Diğer Harcamalar1.024,9 % 0,0002Türev Araçlar Komisyonu35.011,1 % 0,008Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler1.072.956,65 % 0,2459TOPLAM GİDERLER10.659.329,01 % 2,4428DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ436.358.367,59http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879281BIST