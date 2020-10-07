***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYOKTURAçıklama2020 3.DÖNEM GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.840,87 % 0,016Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti2.152,76 % 0,0091Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri50.167,09 % 0,2137Fon Yönetim Ücreti105.751,93 % 0,4504Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu179,45 % 0,0008Gecelik Ters Repo Komisyonu168 % 0,0007Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu228,68 % 0,0001Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu10.335,11 % 0,044Vergiler ve Diğer Harcamalar1.024,9 % 0,0044Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler13.347,56 % 0,0569TOPLAM GİDERLER187.196,35 % 0,7974DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ23.476.622,72http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879282BIST