***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









% 0Tescil ve İlan Giderleri3.840,87 % 0,0026Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti6.858,43 % 0,0046Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri57.625,98 % 0,0389Fon Yönetim Ücreti327.074,84 % 0,2207Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar3.263.260,37 % 2,202Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler34.777,26 % 0,0234TOPLAM GİDERLER3.693.437,75 % 2,4923DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ148.194.048,13http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879283BIST