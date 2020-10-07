***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYOKTURAçıklama2020 3.DÖNEM GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.840,87 % 0,0007Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti24.234,38 % 0,0043Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri160.286,27 % 0,0286Fon Yönetim Ücreti941.022,87 % 0,1679Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu312,69 % 0,0001Gecelik Ters Repo Komisyonu47.638,5 % 0,0085Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu2.150,56 % 0,0004Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.024,9 % 0,0002Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler180.864,97 % 0,0323TOPLAM GİDERLER1.361.376,01 % 0,2429DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ560.461.601,05http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879284BIST