***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYOKTUR.Açıklama2020 3.DÖNEM GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.840,87 % 0,004401Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti980,24 % 0,0011Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri74.880,55 % 0,085808Fon Yönetim Ücreti1.195.530,28 % 1,37Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu9.128,1 % 0,01046Gecelik Ters Repo Komisyonu5.827,5 % 0,006678Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu313,55 % 0,000359Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.024,9 % 0,001174Türev Araçlar Komisyonu4.260,21 % 0,004882Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler28.399,19 % 0,032544TOPLAM GİDERLER1.324.185,39 % 1,517DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ87.264.916,59http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879285BIST