***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYOKTUR.Açıklama2020 3.DÖNEM GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.840,87 % 0,001022Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti15.658,79 % 0,004167Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri259.953,76 % 0,069179Fon Yönetim Ücreti7.619.088,59 % 2,0276Hisse Senedi Komisyonu363.777,25 % 0,096809Tahvil Bono Komisyonu12.948,1 % 0,003446Gecelik Ters Repo Komisyonu257.731,95 % 0,068588Vadeli Ters Repo Komisyonu8.499,15 % 0,002262Borsa Para Piyasası Komisyonu9.709,47 % 0,002584Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.024,9 % 0,000273Türev Araçlar Komisyonu578.569,29 % 0,15397Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler118.609,57 % 0,031565TOPLAM GİDERLER9.249.411,69 % 2,46147DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ375.768.551,94http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879286BIST