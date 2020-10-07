***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYOKTURAçıklama2020 3.DÖNEM GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.840,87 % 0,002Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti5.038,02 % 0,002681Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri129.494,61 % 0,068913Fon Yönetim Ücreti2.426.081,45 % 1,2911Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu17.762,6 % 0,009453Gecelik Ters Repo Komisyonu60.810,75 % 0,032362Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu5.768,77 % 0,00307Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.024,9 % 0,000545Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler49.466,66 % 0,0263TOPLAM GİDERLER2.699.288,63 % 1,4365DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ187.909.728,47http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879287BIST