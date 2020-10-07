***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYOKTUR.Açıklama2020 3.DÖNEM GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.840,87 % 0,00898Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti2.152,76 % 0,005035Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri44.462,01 % 0,103985Fon Yönetim Ücreti404.194,15 % 0,945301Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu5.394,14 % 0,012615Gecelik Ters Repo Komisyonu84 % 0,0002Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu357,6 % 0,000836Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.024,9 % 0,002397Türev Araçlar Komisyonu31.792,97 % 0,07436Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler19.263,66 % 0,045052TOPLAM GİDERLER512.567,06 % 1,19876DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ42.758.264,24http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879288BIST