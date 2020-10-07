***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYOKTIR.Açıklama2020 3.DÖNEM GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.840,87 % 0,003Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti2.152,76 % 0,002Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri93.966,04 % 0,073Fon Yönetim Ücreti1.531.481,81 % 1,182Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu892,5 % 0,001Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.024,9 % 0,001Türev Araçlar Komisyonu27.332,8 % 0,021Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler39.966,2 % 0,031TOPLAM GİDERLER1.700.657,88 % 1,313DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ129.532.890,75http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879289BIST