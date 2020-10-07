***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYOKTUR.Açıklama2020 3.DÖNEM GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.920,6 % 0,00096Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti10.354,47 % 0,00518Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri127.011,01 % 0,065359Fon Yönetim Ücreti4.049.978,7 % 2,0276Hisse Senedi Komisyonu212.976,2 % 0,10663Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu5.538,75 % 0,00277Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu4.351,16 % 0,00218Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.024,9 % 0,00051Türev Araçlar Komisyonu400.522,81 % 0,20052Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler57.547,28 % 0,02881TOPLAM GİDERLER4.871.225,88 % 2,43875DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ199.742.350,07http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879290BIST