***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYOKTUR.Açıklama2020 3.DÖNEM GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.920,6 % 0,004Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti2.152,76 % 0,005Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri29.486,81 % 0,064Fon Yönetim Ücreti927.878,66 % 2,028Hisse Senedi Komisyonu78.036,53 % 0,171Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu1.498,88 % 0,003Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.883,9 % 0,004Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.024,9 % 0,002Türev Araçlar Komisyonu87.930,79 % 0,192Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler25.346,57 % 0,055TOPLAM GİDERLER1.157.160,4 % 2,529DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ45.762.377,79http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879291BIST