***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYOKTURAçıklama2020 3.DÖNEM GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti1.933,16 % 0,0057Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri2.405,62 % 0,0071Fon Yönetim Ücreti9.035,6 % 0,0266Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu277,27 % 0,0008Gecelik Ters Repo Komisyonu974,27 % 0,0029Vadeli Ters Repo Komisyonu36,75 % 0,0001Borsa Para Piyasası Komisyonu5.270,82 % 0,0155Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar58,8 % 0,0002Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler3.616,46 % 0,0107TOPLAM GİDERLER23.608,75 % 0,0695DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ33.956.589,37http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879268BIST