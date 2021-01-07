***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
07.01.2021 16:12
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Açıklama
2020 4.DÖNEM FON GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.840,87 % 0,006
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
2.875,88 % 0,004
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
83.883,17 % 0,131
Fon Yönetim Ücreti
810.641,59 % 1,263
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
5.404,93 % 0,008
Gecelik Ters Repo Komisyonu
84 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
362,22 % 0,01
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.293 % 0,002
Türev Araçlar Komisyonu
33.425,24 % 0,052
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
30.816,81 % 0,048
TOPLAM GİDERLER
972.627,71 % 1,515
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
64.198.848,65
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897737
BIST
15:581.515
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 9,20
|Açılış
|: 1.512
|
|Önceki Kapanış
|: 1.505
|
1.519
En Düşük
1.506
15:587,3295
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0236
|Açılış
|: 7,3150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3550
|
7,3407
En Düşük
7,2382
15:589,0100
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0014
|Açılış
|: 8,9550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0350
|
9,0316
En Düşük
8,8939
15:58451,66
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,82
|Açılış
|: 451,65
|
|Önceki Kapanış
|: 450,84
|
452,39
En Düşük
445,13
BIST En Aktif Hisseler15:58
|MRSHL
|332,20
|16.703.051
|% 10,00
|
|TGSAS
|18,59
|10.766.756
|% 10,00
|
|JANTS
|485,40
|122.490.046
|% 9,99
|
|BRYAT
|520,80
|11.408.124
|% 9,99
|
|KSTUR
|159,70
|355.871
|% 9,99
|
|OLMIP
|8,75
|5.183.369
|% -9,98
|
|SNKRN
|31,44
|8.138.459
|% -9,97
|
|NIBAS
|44,98
|27.250.359
|% -9,13
|
|ORMA
|17,21
|1.842.618
|% -8,55
|
|TATGD
|11,55
|118.609.089
|% -6,33
|
|EKGYO
|2,60
|3.427.476.715
|% 9,70
|
|GARAN
|10,49
|1.182.756.786
|% 0,77
|
|ASELS
|18,96
|1.024.670.221
|% 1,44
|
|GUBRF
|71,60
|908.391.527
|% 3,39
|
|AKBNK
|7,50
|857.555.099
|% 1,90
|
|EKGYO
|2,60
|3.427.476.715
|% 9,70
|
|IHLGM
|1,42
|515.217.348
|% 8,40
|
|SKBNK
|1,57
|475.477.946
|% 0,00
|
|TSKB
|1,86
|458.151.855
|% 3,33
|
|DOHOL
|3,39
|790.671.795
|% 4,63
|
|15:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3262
|7,3295
|% 0,32
|
|Euro
|9,0000
|9,0100
|% 0,02
|
|Sterlin
|9,9345
|9,9843
|% 0,19
|
|Frank
|8,2578
|8,3075
|% -0,30
|
|Riyal
|1,9464
|1,9562
|% 0,23
|
|15:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.916
|1.916
|-2,26
|
|Altın Gr.
|452
|452
|0,82
|
|Cumhuriyet
|2.987
|3.032
|-43,00
|
|Tam
|2.975
|3.050
|-43,16
|
|Yarım
|1.438
|1.475
|-20,88
|
|Çeyrek
|721
|738
|-10,44
|
|Gümüş.Ons
|27,08
|27,11
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,39
|6,40
|-0,01
|
|B. Petrol
|54,30
|54,30
|0,00
|