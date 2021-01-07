***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYOKTUR.Açıklama2020 4.DÖNEM FON GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.840,87 % 0,006Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti2.875,88 % 0,004Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri83.883,17 % 0,131Fon Yönetim Ücreti810.641,59 % 1,263Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu5.404,93 % 0,008Gecelik Ters Repo Komisyonu84 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu362,22 % 0,01Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.293 % 0,002Türev Araçlar Komisyonu33.425,24 % 0,052Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler30.816,81 % 0,048TOPLAM GİDERLER972.627,71 % 1,515DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ64.198.848,65http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897737BIST