***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
07.01.2021 16:13
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
YOKTUR
Açıklama
2020 4.DÖNEM FON GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.840,87 % 0,001
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
2.875,88 % 0,001
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
248.942,08 % 0,093
Fon Yönetim Ücreti
4.221.731,21 % 1,579
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
892,5 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.293 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
27.332,8 % 0,01
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
76.569,28 % 0,029
TOPLAM GİDERLER
4.583.477,62 % 1,715
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
267.317.488,1
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897738
BIST
16:011.514
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 8,91
|Açılış
|: 1.512
|
|Önceki Kapanış
|: 1.505
|
1.519
En Düşük
1.506
16:017,3462
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0403
|Açılış
|: 7,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3550
|
7,3462
En Düşük
7,2382
16:019,0250
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0164
|Açılış
|: 8,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0350
|
9,0316
En Düşük
8,8939
16:01451,94
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 1,10
|Açılış
|: 451,94
|
|Önceki Kapanış
|: 450,84
|
452,40
En Düşük
445,13
BIST En Aktif Hisseler16:01
|MRSHL
|332,20
|16.703.051
|% 10,00
|
|TGSAS
|18,59
|10.766.756
|% 10,00
|
|JANTS
|485,40
|122.490.046
|% 9,99
|
|BRYAT
|520,80
|11.408.124
|% 9,99
|
|KSTUR
|159,70
|355.871
|% 9,99
|
|OLMIP
|8,75
|5.183.369
|% -9,98
|
|SNKRN
|31,44
|8.138.459
|% -9,97
|
|NIBAS
|44,98
|27.250.359
|% -9,13
|
|ORMA
|17,21
|1.842.618
|% -8,55
|
|TATGD
|11,55
|118.609.089
|% -6,33
|
|EKGYO
|2,60
|3.427.476.715
|% 9,70
|
|GARAN
|10,49
|1.182.756.786
|% 0,77
|
|ASELS
|18,96
|1.024.670.221
|% 1,44
|
|GUBRF
|71,60
|908.391.527
|% 3,39
|
|AKBNK
|7,50
|857.555.099
|% 1,90
|
|EKGYO
|2,60
|3.427.476.715
|% 9,70
|
|IHLGM
|1,42
|515.217.348
|% 8,40
|
|SKBNK
|1,57
|475.477.946
|% 0,00
|
|TSKB
|1,86
|458.151.855
|% 3,33
|
|DOHOL
|3,39
|790.671.795
|% 4,63
|
|16:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3387
|7,3462
|% 0,55
|
|Euro
|9,0188
|9,0250
|% 0,18
|
|Sterlin
|9,9345
|9,9843
|% 0,19
|
|Frank
|8,2578
|8,3075
|% -0,30
|
|Riyal
|1,9464
|1,9562
|% 0,23
|
|16:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.916
|1.916
|-2,26
|
|Altın Gr.
|452
|452
|0,82
|
|Cumhuriyet
|2.987
|3.032
|-43,00
|
|Tam
|2.975
|3.050
|-43,16
|
|Yarım
|1.438
|1.475
|-20,88
|
|Çeyrek
|721
|738
|-10,44
|
|Gümüş.Ons
|27,08
|27,11
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,39
|6,40
|-0,01
|
|B. Petrol
|54,30
|54,30
|0,00
|
Seans Raporu
16:01
daha fazla
-
16:12XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 10, 03 artarak (% 0.61 ) 1, 668
-
16:12XU100
Endeks 1, 515 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 6 üstünde . İşlem hacmi 25, 278.00 milyon TL de
-
16:12MRSHL
Yüzde 10.00 oranında artışla 332.20 lira fiyatla işlem gören hissede 51, 156 adet işlem
-
16:11AKENR
Yüzde 5.83 oranında artışla 2.36 lira fiyatla işlem gören hissede 91, 391, 318 adet işlem
-
16:10DZGYO
Yüzde 4.19 oranında artışla 4.23 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 508, 891 adet işlem