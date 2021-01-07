***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









% 0Tescil ve İlan Giderleri1.920,6 % 0,017Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti2.875,88 % 0,026Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri35.746,95 % 0,317Fon Yönetim Ücreti169.081,96 % 1,501Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu2.679,95 % 0,024Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.293 % 0,011Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler19.114,1 % 0,17TOPLAM GİDERLER232.712,44 % 2,065DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ11.267.599,39http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897739BIST