***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYOKTUR.Açıklama2020 4.DÖNEM FON GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.920,6 % 0,003Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti2.875,88 % 0,05Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri49.577,62 % 0,086Fon Yönetim Ücreti1.557.362,17 % 2,708Hisse Senedi Komisyonu106.388,76 % 0,185Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu1.834,88 % 0,003Vadeli Ters Repo Komisyonu110,25 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu4.241,73 % 0,007Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.293 % 0,002Türev Araçlar Komisyonu122.172,53 % 0,212Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler38.459,1 % 0,067TOPLAM GİDERLER1.886.236,52 % 3,28DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ57.501.206,31http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897741BIST