***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYOKTUR.Açıklama2020 4.DÖNEM FON GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.920,6 % 0,001Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti13.833,91 % 0,006Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri194.411,39 % 0,085Fon Yönetim Ücreti6.165.587,63 % 2,708Hisse Senedi Komisyonu335.328,49 % 0,147Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu7.612,5 % 0,003Vadeli Ters Repo Komisyonu504 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu10.301,85 % 0,005Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.293 % 0,001Türev Araçlar Komisyonu485.980,24 % 0,213Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler84.855,97 % 0,037TOPLAM GİDERLER7.301.629,58 % 3,207DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ227.646.955,18http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897743BIST