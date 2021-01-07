***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihiyoktur.Açıklama2020 4.DÖNEM FON GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.840,87 % 0,004553Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti1.477,04 % 0,001751Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri98.986,35 % 0,11735Fon Yönetim Ücreti1.543.637,67 % 1,83001Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu10.228,85 % 0,012126Gecelik Ters Repo Komisyonu8.478,75 % 0,010052Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu497,88 % 0,00059Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.293 % 0,001533Türev Araçlar Komisyonu6.177,33 % 0,007323Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler35.131,11 % 0,041648TOPLAM GİDERLER1.709.748,85 % 2,02693DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ84.351.509,56http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897745BIST