***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYOKTUR.Açıklama2020 4.DÖNEM FON GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.840,87 % 0,00214Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti6.737,26 % 0,003755Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri172.705,3 % 0,096246Fon Yönetim Ücreti3.094.649,32 % 1,7246Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu20.825,92 % 0,011606Gecelik Ters Repo Komisyonu84.225,75 % 0,046938Vadeli Ters Repo Komisyonu504 % 0,000281Borsa Para Piyasası Komisyonu7.885,88 % 0,004395Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.293 % 0,000721Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler64.782,55 % 0,036102TOPLAM GİDERLER3.457.449,85 % 1,92678DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ179.441.807,97http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897744BIST