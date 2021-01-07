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***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

07.01.2021 16:17


% 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.840,87 % 0,000676
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
18.123,39 % 0,003188
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
647.153,1 % 0,113835
Fon Yönetim Ücreti
14.232.057,49 % 2,503441
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
7.824,87 % 0,001376
Gecelik Ters Repo Komisyonu
572,25 % 0,000101
Vadeli Ters Repo Komisyonu
346,5 % 0,000061
Borsa Para Piyasası Komisyonu
2.857,79 % 0,000503
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
1.887.142,42 % 0,331951
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.293 % 0,000227
Türev Araçlar Komisyonu
76.959,69 % 0,013537
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
2.249.859,59 % 0,395754
TOPLAM GİDERLER
19.128.030,96 % 3,36465
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
568.499.918,66



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897746


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ATSYH 8,03 2.190.996 % 10,00  
CMBTN 346,60 36.223.202 % 10,00  
ISBIR 3.487,10 4.803.411 % 10,00  
MRSHL 332,20 16.924.296 % 10,00  
TGSAS 18,59 10.803.861 % 10,00  
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Sterlin 9,9493 9,9992 % 0,34  
Frank 8,2874 8,3373 % 0,05  
Riyal 1,9572 1,9670 % 0,78  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.914 1.915 -3,96  
Altın Gr. 453 453 1,87  
Cumhuriyet 2.994 3.039 -36,00  
Tam 2.981 3.057 -36,32  
Yarım 1.441 1.479 -17,57  
Çeyrek 723 739 -8,78  
Gümüş.Ons 27,13 27,17 -0,12  
Gümüş Gr. 6,40 6,41 -0,00  
B. Petrol 54,43 54,43 0,13  
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