***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









% 0Tescil ve İlan Giderleri3.840,87 % 0,000676Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti18.123,39 % 0,003188Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri647.153,1 % 0,113835Fon Yönetim Ücreti14.232.057,49 % 2,503441Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu7.824,87 % 0,001376Gecelik Ters Repo Komisyonu572,25 % 0,000101Vadeli Ters Repo Komisyonu346,5 % 0,000061Borsa Para Piyasası Komisyonu2.857,79 % 0,000503Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu1.887.142,42 % 0,331951Vergiler ve Diğer Harcamalar1.293 % 0,000227Türev Araçlar Komisyonu76.959,69 % 0,013537Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler2.249.859,59 % 0,395754TOPLAM GİDERLER19.128.030,96 % 3,36465DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ568.499.918,66http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897746BIST