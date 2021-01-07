***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiyokturAçıklama2020 4.DÖNEM FON GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.840,87 % 0,000839Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti20.929,47 % 0,004572Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri419.052,22 % 0,091535Fon Yönetim Ücreti12.399.230,1 % 2,70841Hisse Senedi Komisyonu627.227,8 % 0,137007Tahvil Bono Komisyonu16.535,47 % 0,003612Gecelik Ters Repo Komisyonu364.131,74 % 0,079539Vadeli Ters Repo Komisyonu19.674,33 % 0,004298Borsa Para Piyasası Komisyonu17.403,32 % 0,003801Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.293 % 0,000282Türev Araçlar Komisyonu820.675,45 % 0,179263Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler167.495,97 % 0,036587TOPLAM GİDERLER14.877.489,74 % 3,24974DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ457.805.524,85http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897747BIST