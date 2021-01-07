***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYOKTURAçıklama2020 4.DÖNEM FON GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.840,87 % 0,015823Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti2.875,88 % 0,011848Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri70.784,05 % 0,291611Fon Yönetim Ücreti146.054,69 % 0,601705Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu292,44 % 0,001205Gecelik Ters Repo Komisyonu246,75 % 0,001017Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu240,23 % 0,00099Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu13.658,38 % 0,056269Vergiler ve Diğer Harcamalar1.293 % 0,005327Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler15.758,53 % 0,064921TOPLAM GİDERLER255.044,82 % 1,05071DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ24.273.470,58http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897757BIST