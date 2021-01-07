***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYOKTURAçıklama2020 4.DÖNEM FON GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.840,9 % 0,007899Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri254,14 % 0,000523Bağımsız Denetim Ücreti4.420,49 % 0,009091Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri61.207,99 % 0,125881Fon Yönetim Ücreti116.446,19 % 0,239484Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu48,08 % 0,000099Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.003.162,44 % 2,063108Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler95.046,34 % 0,195473TOPLAM GİDERLER1.284.426,57 % 2,641557DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ48.623.840,12http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897761BIST