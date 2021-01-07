***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYOKTURAçıklama2020 4.DÖNEM FON GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.880,68 % 0,01372Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti7.670,49 % 0,036533Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri29.172,99 % 0,138946Fon Yönetim Ücreti223.782,08 % 1,065837Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu190,27 % 0,000906Gecelik Ters Repo Komisyonu26.131,98 % 0,124462Vadeli Ters Repo Komisyonu362,25 % 0,001725Borsa Para Piyasası Komisyonu4.800,89 % 0,022866Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar595 % 0,002834Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler11.183,39 % 0,053265TOPLAM GİDERLER306.770,02 % 1,461094DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ20.995.909,98http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897762BIST