***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYOKTURAçıklama2020 4.DÖNEM FON GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.600,38 % 0,001215Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti7.670,28 % 0,005825Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri36.589,55 % 0,027787Fon Yönetim Ücreti122.167,48 % 0,092776Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu2.036,57 % 0,001547Gecelik Ters Repo Komisyonu50.434,86 % 0,038301Vadeli Ters Repo Komisyonu7.122,39 % 0,005409Borsa Para Piyasası Komisyonu12.350,26 % 0,009379Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar326,9 % 0,000248Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler34.175,32 % 0,025953TOPLAM GİDERLER274.473,99 % 0,208441DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ131.679.436,91http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897764BIST