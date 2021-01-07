***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
07.01.2021 16:25
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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2020 4.DÖNEM FON GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
960,23 % 0,001832
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
7.670,1 % 0,014633
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
15.578,75 % 0,029721
Fon Yönetim Ücreti
167.373,95 % 0,31932
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
10,17 % 0,000019
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
4.021,5 % 0,007672
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
209,3 % 0,000399
Türev Araçlar Komisyonu
7.769,88 % 0,014824
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
38.642,35 % 0,073723
TOPLAM GİDERLER
242.236,23 % 0,462144
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
52.415.794
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897766
BIST
18:051.522
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 16,82
|Açılış
|: 1.512
|
|Önceki Kapanış
|: 1.505
|
1.523
En Düşük
1.506
18:057,3838
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 0,0779
|Açılış
|: 7,3350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3550
|
7,3934
En Düşük
7,2382
18:059,0829
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 0,0743
|Açılış
|: 8,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0350
|
9,0829
En Düşük
8,8939
18:05454,20
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 3,37
|Açılış
|: 454,20
|
|Önceki Kapanış
|: 450,84
|
454,31
En Düşük
445,13
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ATSYH
|8,03
|2.190.996
|% 10,00
|
|CMBTN
|346,60
|36.223.202
|% 10,00
|
|ISBIR
|3.487,10
|4.803.411
|% 10,00
|
|MRSHL
|332,20
|16.924.296
|% 10,00
|
|TGSAS
|18,59
|10.803.861
|% 10,00
|
|OLMIP
|8,75
|6.633.428
|% -9,98
|
|NIBAS
|44,56
|29.231.421
|% -9,98
|
|SNKRN
|31,44
|13.542.869
|% -9,97
|
|OYAYO
|8,44
|110.025.014
|% -8,66
|
|ISKUR
|351.000,00
|351.000
|% -7,63
|
|EKGYO
|2,60
|3.755.205.174
|% 9,70
|
|GARAN
|10,52
|1.746.473.738
|% 1,06
|
|GUBRF
|72,40
|1.551.840.995
|% 4,55
|
|ASELS
|18,96
|1.295.358.120
|% 1,44
|
|AKBNK
|7,54
|1.149.748.539
|% 2,45
|
|EKGYO
|2,60
|3.755.205.174
|% 9,70
|
|TSKB
|1,86
|823.958.767
|% 3,33
|
|IHLGM
|1,42
|603.635.345
|% 8,40
|
|SKBNK
|1,55
|591.895.860
|% -1,27
|
|DOHOL
|3,43
|1.014.248.396
|% 5,86
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3811
|7,3838
|% 1,07
|
|Euro
|9,0679
|9,0829
|% 0,82
|
|Sterlin
|9,9559
|10,0058
|% 0,41
|
|Frank
|8,2906
|8,3405
|% 0,09
|
|Riyal
|1,9562
|1,9660
|% 0,73
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.917
|1.917
|-1,36
|
|Altın Gr.
|453
|454
|2,70
|
|Cumhuriyet
|2.994
|3.039
|-36,00
|
|Tam
|2.981
|3.057
|-36,32
|
|Yarım
|1.441
|1.479
|-17,57
|
|Çeyrek
|723
|739
|-8,78
|
|Gümüş.Ons
|27,23
|27,27
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,43
|6,43
|0,03
|
|B. Petrol
|54,59
|54,59
|0,29
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 49 artarak (% 1.12 ) 1, 676
-
17:57XU100
Endeks 1, 520 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 96 üstünde . İşlem hacmi 31, 391.00 milyon TL de
-
17:57TEKTU
Yüzde 5.00 oranında artışla 2.31 lira fiyatla işlem gören hissede 116, 066, 959 adet işlem
-
17:55OTKAR
Yüzde 9.98 oranında artışla 430.90 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 790, 377 adet işlem
-
17:53KRTEK
Yüzde 5.03 oranında artışla 7.94 lira fiyatla işlem gören hissede 938, 946 adet işlem