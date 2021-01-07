***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYOKTURAçıklama2020 4.DÖNEM FON GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri960,23 % 0,001832Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti7.670,1 % 0,014633Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri15.578,75 % 0,029721Fon Yönetim Ücreti167.373,95 % 0,31932Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu10,17 % 0,000019Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu4.021,5 % 0,007672Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar209,3 % 0,000399Türev Araçlar Komisyonu7.769,88 % 0,014824Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler38.642,35 % 0,073723TOPLAM GİDERLER242.236,23 % 0,462144DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ52.415.794http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897766BIST