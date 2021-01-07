***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYOKTURAçıklama2020 4.DÖNEM FON GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri960,23 % 0,001235Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti7.670,1 % 0,009867Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri10.524,26 % 0,013539Fon Yönetim Ücreti154.297,13 % 0,198494Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu143.498,26 % 0,184602Vergiler ve Diğer Harcamalar58,8 % 0,000076Türev Araçlar Komisyonu10.574,16 % 0,013603Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler41.666,01 % 0,053601TOPLAM GİDERLER369.248,95 % 0,475016DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ77.734.012,51http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897767BIST